Stage de danse Hip Hop Salle de danse Thiviers, dimanche 10 mars 2024.

Stage de danse Hip Hop Salle de danse Thiviers Dordogne

Avec Nicolas Bordas de MultiFa 7 Crew

13h30-15h 8 à 12 ans

15h15-16h45 13 et + (adultes possibles)

Intervenant Nicolas Bordas de MultiFa 7 Crew (Limoges). .

Salle de danse Rue des Récollets

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

