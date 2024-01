Concert de Yves Duteil Place de Lattre de Tassigny Bergerac, dimanche 28 avril 2024.

Concert de Yves Duteil Place de Lattre de Tassigny Bergerac Dordogne

A l’occasion de la fête de la création du « Patronage Saint Jacques », WIP Association invite le chanteur français emblématique Yves Duteil, connu pour sa voix douce et ses textes poétiques.

Sa musique, teintée de folk et de chanson française, aborde des sujets variés et touche un large public.

Réservations possibles à Bergerac: Mercerie Magy , Leclerc Voyages, Tabac des Halles, Nuances (face au centre culturel), Garage Peyrichou, la FNAC. EUR.

Place de Lattre de Tassigny Eglise Notre-Dame

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 16:00:00

fin : 2024-04-28



