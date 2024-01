Bal traditionnel avec le groupe TRADIVIRUS Salle des fêtes Faux, dimanche 28 janvier 2024.

Faux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:00:00

fin : 2024-01-28

Venez danser bourrées, scottishes, cercles, rondeaux, valses, polkas, Mazurkas, danse bretonne, danses des flandres et d’ailleurs…

Dominique à la contrebasse, Mary au violon, Viviane à la flûte et Jean à l’accordéon.

Stage animé par Chantal.

Salle des fêtes

Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



