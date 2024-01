Foire de la Latière Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou, mardi 30 avril 2024.

Foire de la Latière Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30

fin : 2024-05-01

Foire atypique, au cœur de 8 hectares de forêt de la Double, classée au Patrimoine Culturel Immatériel de France.

Marché de producteurs, artisanat, marché aux animaux et aux fleurs, expositions de la fédération de chasse et de pêche, fête foraine… Diverses animations.

Saint-Aulaye Lieu-dit La Latière

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



