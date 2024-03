Aqua’vive Saint-Martial-de-Valette, mercredi 1 mai 2024.

9h à 12h S 800m natation, 5km course à pied 6 vagues de 12 personnes maximum relais compris à partir de 14 ans (2012).

13h à 14h mini 100m natation, 1km course à pied. Limité à 50 enfants maximum, pour les 8/11ans.

14h à 17h XS 400 m natation, 2,5km course à pied 6 vagues de 12 personnes maximum relais compris à partir de 12 ans (2014).

Début : 2024-05-01 09:00:00

fin : 2024-05-01 17:00:00

Centre aquatique

Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

