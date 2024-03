Exposition photo « Rock is dead » Galerie du Badaud Sarlat-la-Canéda, mercredi 1 mai 2024.

Lorsqu’on feuillette le portfolio de Carole Epinette, on a l’étrange impression que ses images sont animées. Qu’en tendant l’oreille, on pourrait presque entendre la petite voix de ces grands noms de la scène rock croqués par l’objectif de cette photographe, qui raconte depuis plus de vingt cinq ans les coulisses de la musique.

Un regard sensible, décalé, un œil et une patte qui ont tapé dans l’œil de Libération, Best, Rock & Folk, Rolling Stone, Rock Sound, etc.

Un agent anglais de photographes réputés la repère et lui ouvre les portes de la presse anglo-saxonne (Metal Hammer, Kerrang, Classic Rock…). Plus qu’une photographe, la portraitiste est une conteuse, une passeuse d’émotions. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-10

Galerie du Badaud 2, rue Magnanat

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine carole.epinette@gmail.com

