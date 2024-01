Spectacle : Les Aventures d’un chien chilien Salle des fêtes Chaingy, samedi 17 février 2024.

Chaingy Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 10:45:00

Un spectacle musical jeune public et familial !

« Les Aventures d’un chien chilien » est un spectacle jeune public et familial, présentant une dizaine de chansons originales du conte musical écrit et composé par Jérôme Germond.

Deux drôles de musiciens, accompagnés d’un chien chilien, jouent d’une dizaine d’instruments à vents pour nous raconter en chantant une histoire peu banale. Un chien errant, au Chili, rêve d’une autre vie… Un beau jour, il rencontre la dame aux bonbons, une touriste française qui décide de l’adopter. Malheureusement, lorsqu’il veut l’accompagner à Paris, le chien chilien se voit refuser l’accès à l’avion. C’est le début d’une quête rocambolesque du bonheur au cours de laquelle le chien chilien sera aidé par une puce secrètement amoureuse, une bergère allemande douanière à Santiago et d’autres personnages.

Salle des fêtes

Chaingy 45380 Loiret Centre-Val de Loire communication@chaingy.fr



