Saint-Patrick Le Café de la Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye, samedi 16 mars 2024.

La Saint-Patrick approche à grands pas, et on compte bien la célébrer comme il se doit avec vous ! Mettez-vous sur votre 31 vert, on vous promet une soirée festive et mémorable ! Jay Step, NoFlipe, DJ Frendleyks. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Le Café de la Poèterie 4 route des Janets

Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté asso@lapoeterie.com

