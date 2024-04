Karl Marx le retour in Situ. Auxerre, vendredi 3 mai 2024.

Karl Marx le retour in Situ. Auxerre Yonne

Texte : Howard Zinn, mise en scène : Christian Frégnet, Jeu : Emile Salvador. “Dans un théâtre ou un café, une entreprise ou un lycée débarque un beau jour, un vieil homme barbu, redingote noire et gilet, chemise blanche et lavallière. Il a beaucoup marché, sac au dos. Il ressemble un peu à… Il n’a plus d’âge. Il a soif, il a faim. Il raconte.” Possibilité de dîner après le spectacle, sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 18:30:00

fin : 2024-05-03

in Situ. 28 Rue du Pont

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté insitu.auxerre@gmail.com

L’événement Karl Marx le retour Auxerre a été mis à jour le 2024-04-10 par COORDINATION YONNE