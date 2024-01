Le malade imaginaire en La majeur Salle des fêtes de Dicy Charny Orée de Puisaye, samedi 4 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

Adaptation musicale de Raphaël Callandreau. Molière en avait fait une comédie-ballet. La voilà transformée en comédie musicale déjantée. La satire la plus connue de Molière et sa prose entremêlée de chansons qui swinguent, dans le respect du vocabulaire et des tournures de l’époque, à la lumière de nos problématiques contemporaines. Deux comédiennes et deux comédiens, tous excellents chanteurs, se partagent tous les rôles. Un malade dépoussiéré à la dimension aussi populaire qu’éternelle.

Salle des fêtes de Dicy Dicy

Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté resa.agadop@gmail.com



