Ensemble vers 2024 Venoy, samedi 4 mai 2024.

Les journées « Ensemble vers 2024 » organisées par les 14 intercommunalités de l’Yonne, le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Yonne et le Conseil Départemental de l’Yonne sont autant d’occasion de mettre en valeur le tissu associatif, sportif et économique de nos territoires. Elles seront également une opportunité de réunir un public nombreux autour des valeurs du sport et de l’olympisme et de découvrir des disciplines grâce à de nombreuses initiations. Enfin, ces événements seront gratuits et permettront à tous de partager un moment convivial dans une ambiance festive en attendant les jeux olympiques de Paris 2024 ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

Venoy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

