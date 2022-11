Saint-Nicolas à Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Catégories d’évènement: Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Yonne

Saint-Nicolas à Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 3 décembre 2022, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe. Saint-Nicolas à Guédelon

D 955 Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne Guédelon D 955

2022-12-03 – 2022-12-04

Guédelon D 955

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Yonne Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe De belles productions de nos œuvriers, de bonnes choses à déguster et d’autres jolies surprises… Avec la terre, la pierre, le bois, le fer, les couleurs et nos mains, nous transformons la nature en jolis cadeaux : foulards, nichoirs, pots, bougies, paniers, bijoux, couteaux forgés… guedelon@guedelon.fr +33 3 86 45 66 66 ©Guédelon

Guédelon D 955 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, Yonne Autres Lieu Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Adresse Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne Guédelon D 955 Ville Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe lieuville Guédelon D 955 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Departement Yonne

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treigny-perreuse-sainte-colombe/

Saint-Nicolas à Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 2022-12-03 was last modified: by Saint-Nicolas à Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 3 décembre 2022 D 955 Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne