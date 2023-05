Commerces en fête Saint-Médard-en-Jalles, 1 juillet 2023 10:00, Saint-Médard-en-Jalles.

Samedi 1 juillet, 10h00

Les commerçants de Saint-Médard-en-Jalles sont en fête !

La nouvelle association des commerçants de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard Mon Commerce, avec le soutien de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles et de Bordeaux Mon Commerce, a le plaisir de vous convier à fêter l’été le 1 juillet 2023 de 10h à 23h !

Dans un esprit braderie des commerçants, le programme prévoit des animations pour les plus petits et les plus grands, un apéritif chez les commerçants participants et une soirée gourmande dans une ambiance musicale et conviviale.

Si vous êtes commerçant et souhaitez participer à cette manifestation en proposant un stand, cliquez sur le lien ci-dessous afin de vous inscrire en ligne (vous y trouverez toutes les informations complémentaires) :

Inscrivez-vous à la Fête de l’été avant le 4 juin 2023

Saint-Médard-en-Jalles avenue Montesquieu centre-ville Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde