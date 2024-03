Découverte des plantes tinctoriales et atelier créatif Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles, samedi 29 juin 2024.

Découverte des plantes tinctoriales et atelier créatif Découvrez le Parc des Jalles avec plus de 80 animations programmées entre mars et juin 2024. Samedi 29 juin, 10h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T10:00:00+02:00 – 2024-06-29T12:30:00+02:00

Découvrez la botanique par l’approche sensible et artistique et apprenez à identifier les plantes avec lesquelles vous pourrez réaliser des aquarelles sauvages…

Animée par : Les Murmures Sauvages

Parc des Jalles Sorties nature

Bordeaux Métropole – C Barbier