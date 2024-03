Les oiseaux, chanteurs printaniers – Saint Médard en Jalles Parking de la plaine des sports des Biges, Saint Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles, samedi 27 avril 2024.

Les oiseaux, chanteurs printaniers – Saint Médard en Jalles Reconnaître les oiseaux en distinguant leurs chants Samedi 27 avril, 09h00 Parking de la plaine des sports des Biges, Saint Médard en Jalles Inscription obligatoire – Gratuit

Oreilles aux aguets, calmes et concentrés, venez nous rejoindre pour cette sortie nature dédiée aux chants des oiseaux !

A partir de 8 ans – Gratuit – Inscription obligatoire – Prévoir chaussures de marche et de quoi prendre des notes

Renseignements et inscription : via le compte HelloAsso de Cistude Nature : https://www.helloasso.com/associations/cistude-nature

En partenariat avec la commune de Saint Médard en Jalles et le Département de la Gironde

Parking de la plaine des sports des Biges, Saint Médard en Jalles 33160 Saint Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Franck Taboury – Cistude Nature