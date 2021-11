Saint-Mathurin-sur-Loire Angers, Maine et Loire Maine-et-Loire, Saint-Mathurin-sur-Loire Jobs In Angers Angers, Maine et Loire Saint-Mathurin-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Jobs In Angers Angers, Maine et Loire, 25 janvier 2022 09:00, Saint-Mathurin-sur-Loire. 25 – 27 janvier 2022 Sur place Inscription gratuite https://jobsin.fr/events/jobs-in-angers/ Tu es à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un stage ou d’une alternance ? ? Jobs In Angers, l’opération de recrutement online, débarque du 25 au 27 janvier 2022 ! Tu es à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un stage ou d’une alternance ? Jobs In Angers, l’opération de recrutement online, débarque du 25 au 27 janvier 2022 ! Mais c’est quoi au juste un événement Jobs In ? Jobs In est un salon 100% digital de l’emploi et de la formation ! Nous t’embarquons dans une expérience virtuelle inédite entièrement conçue pour booster ta carrière. ✅Une cinquantaine d’entreprises participent au salon et tous les secteurs d’activités sont représentés ainsi que tous les types de contrats (CDI, CDD, Alternance, Stage…). ✅Le fonctionnement de la plateforme est simple et intuitif. Jusqu’à un mois avant le salon tu peux créer ton compte et optimiser ton profil. Dépose ton CV sur la plateforme pour que les recruteurs qui participent à l’événement puissent le consulter (ça pourrait bien matcher entre vous) ! ✅Connecte-toi le jour de l’événement pour avoir accès à un job board regroupant plus de 1000 offres actualisées ! Tu pourras visiter les stands, programmer des entretiens avec recruteurs ou discuter en direct avec eux. N’hésite pas, ils sont là pour te rencontrer ! Tu auras même la possibilité de suivre des conférences animées par nos partenaires et les recruteurs. Cerise sur le gâteau : l’événement est gratuit et accessible à tous, quel que soit ton niveau d’étude et d’expérience. Pour participer à l’événement rien de plus simple :

1- Rendez-vous sur www.jobsin.fr

2- Prépares ton profil et renseignes ton CV

3- Connectes toi le jour j pour échanger avec les recruteurs N’attends plus pour rejoindre l’aventure ! ❗❕Vous êtes recruteur ou organisme de formation et souhaitez participer au salon ? Contactez l’agence au 04 28 38 49 15 ou rendez-vous sur www.digitallevents.com ❗❕ À bientôt sur Jobs In Angers ! Angers, Maine et Loire Saint Mathurin sur Loire 49250 Saint-Mathurin-sur-Loire Maine-et-Loire mardi 25 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

mercredi 26 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

jeudi 27 janvier 2022 – 09h00 à 18h00

