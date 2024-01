THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers, dimanche 12 mai 2024.

Explorez l’univers musical exceptionnel de Hans Zimmer, compositeur lauréat, avec des concerts épiques réunissant orchestre, chœur, et solistes. Plongez dans ses succès tels que Top Gun, Le Roi Lion, Gladiator, et bien d’autres. Découvrez la diversité de Zimmer, compositeur engagé avec 11 nominations aux Oscars. Une célébration captivante de la musique de film vous attend, réunissant Hans Zimmer, Ennio Morricone, et Klaus Badelt. Un événement audiovisuel incontournable pour tous les amateurs de cinéma, de musique, et les familles.Heure d’arrivée conseillée Hans Zimmer : 19h00

Tarif : 39.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-05-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49