Des mots pour le dire Angers, France Pays de la Loire Angers

Au son d’une voix, d’un chant, d’un bruissement, sentir et ressentir l’espace naturel sensible pour mieux sensibiliser l’être aux milieux protégés et le faire s’exprimer. Chaque participant apporte un plaid, un coussin et un crayon. Avec l’Éveil des mots et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou. Dimanche 12 Mai DE 10H15 À 12H Parking du parc Balzac, derrière la guinguette, Angers Tout public, à partir de 12 ans (avec accompagnateur) Gratuit Inscriptions : Office de Tourisme – 02 41 23 50 00 – angers-tourisme.com

