ONPL – Parfum d’Italie CENTRE DE CONGRES – AUDITORIUM, 17 mai 2024, ANGERS.

ONPL – Parfum d’Italie CENTRE DE CONGRES – AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-05-17 à 20:00 (2024-05-14 au ). Tarif : 27.0 à 39.9 euros.

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE ( L-R-2020-005149 / L-R-2020-005150) présente ce concert Chef d’oeuvre de modernité, Le Boléro de Ravel est une oeuvre bluffante que l’on redécouvre avec un plaisir toujours intact !Ardent, lyrique mais surtout redoutable à interpréter au point qu’il fût considéré comme quasi injouable en son temps, le Concerto pour violon de Brahms est peut-être le plus beau des concertos pour violon romantiques. Poétique et plein d’audace dans son final aux accents tsiganes, il sera interprété par la violoniste japonaise Akiko Suwanai, révélée très jeune par le prestigieux Concours international Tchaïkovski. Surnommé le « Brahms italien », Respighi se trouve ainsi en parfaite compagnie aux côtés de celui qui fut son modèle. À l’ombre des Fontaines de Rome, la mélodie reptilienne et obsédante du Boléro de Ravel monte en puissance pour exploser en un final incandescent. Roberto Forés Veses dirigera cette partition fascinante qui reste aujourd’hui encore l’oeuvre de musique symphonique la plus jouée au monde.N° de téléphone accès PMR : 02 51 25 29 29

CENTRE DE CONGRES – AUDITORIUM ANGERS 33, bld Carnot Maine-et-Loire

