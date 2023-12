Visite des tremplins internationaux de saut à ski RV Parking des tremplins Chaux-Neuve, 10 janvier 2024, Chaux-Neuve.

Chaux-Neuve Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 14:00:00

fin : 2024-01-10 17:00:00

.

Les tremplins de Chaux-Neuve : un incontournable du Val de Mouthe !

Une des rares installations de ce genre en France, le stade compte un télésiège, une piste d’élan réfrigérée de 98 mètres et 5 tremplins construits entre 1989 et 1995 (le plus grand de 118 mètres est homologué par la Fédération Internationale de Ski).

Au cour de la visite, les commentaires de votre guide « Troudix » accompagnés des vidéos disponibles dans l’installation numérique de la rotonde, sur l’application mobile, et le « simulateur de saut à ski » vous immergent au coeur des secrets techniques des sauteurs.

Recommandation : Chaussures de marche, bâtons

Niveau : facile – Durée : 3h – Distance : 3km – Dénivelé : 150m.

Réservation obligatoire aux caisses de la station de Métabief ou par téléphone.

EUR.

RV Parking des tremplins

Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS