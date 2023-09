Les édifices de spectacle (théâtres, amphithéâtres) en pays biturige Rue Pasteur Le Blanc, 25 mars 2024, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

Conférence sur le thème de l’Archéologie par Gérard Coulon, Conservateur en chef honoraire du Patrimoine..

Lundi 2024-03-25 18:00:00 fin : 2024-03-25 . 3 EUR.

Rue Pasteur

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Conference on archaeology by Gérard Coulon, Honorary Chief Curator of Heritage.

Conferencia sobre arqueología a cargo de Gérard Coulon, Conservador Jefe Honorario del Patrimonio.

Vortrag zum Thema Archäologie von Gérard Coulon, ehrenamtlicher Chefkonservator des Kulturerbes.

Mise à jour le 2023-09-12 par Destination Brenne