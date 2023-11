Randonnée « La Villaréenne » 6 rue de la Mairie Villiers, 28 avril 2024, Villiers.

Villiers,Indre

Randonnée annuelle, trois parcours proposés 10, 12 et 15 kms, ravitaillement prévu..

Dimanche 2024-04-28 07:30:00 fin : 2024-04-28 . 4 EUR.

6 rue de la Mairie

Villiers 36290 Indre Centre-Val de Loire



Annual hike, three routes proposed 10, 12 and 15 kms, refreshments provided.

Caminata anual, tres recorridos propuestos 10, 12 y 15 kms, avituallamiento incluido.

Jährliche Wanderung, drei vorgeschlagene Strecken 10, 12 und 15 kms, Verpflegung vorgesehen.

Mise à jour le 2023-11-13 par ADT INDRE