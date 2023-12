Spectacle de marionnettes – Jeu Rue Lafayette Bellac, 14 février 2024, Bellac.

Bellac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 17:00:00

fin : 2024-02-14

C’est le premier jour d’école de Basile, une étape importante de sa vie. Mais son imagination débordante peut être encombrante, et le mettre en difficulté dans sa vie de tous les jours…

Ce spectacle plein d’humour et d’inventions scéniques aborde avec tendresse les obstacles que peuvent rencontrer certains enfants « dys » (dyslexiques, qui présentent des troubles de l’attention…). La magie de la virtuosité marionnettique pour questionner le rapport à la différence : un beau moment à partager en famille..

EUR.

Rue Lafayette Théâtre du Cloître

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Pays du Haut Limousin