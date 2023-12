Théâtre – Andromaque Rue Lafayette Bellac, 8 février 2024, Bellac.

Bellac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:00:00

fin : 2024-02-08

Totalement revisité tout en conservant son texte et son sens original, surprise et bonheur garanti pour le classique de Jean Racine.

La compagnie iconoclaste, IQONAPIA relève ici un sacré défi : faire que tous les personnages du drame racinien soient portés par une seule comédienne, Florence Coudurier, et les mains expertes d’un des plus grands batteurs français, Denis Barthe, ex-batteur de Noir Désir.

Une très grande réussite, autorisant les moins connaisseurs comme les fervents admirateurs de Racine à rencontrer une grande œuvre, modernisée mais respectée..

Totalement revisité tout en conservant son texte et son sens original, surprise et bonheur garanti pour le classique de Jean Racine.

La compagnie iconoclaste, IQONAPIA relève ici un sacré défi : faire que tous les personnages du drame racinien soient portés par une seule comédienne, Florence Coudurier, et les mains expertes d’un des plus grands batteurs français, Denis Barthe, ex-batteur de Noir Désir.

Une très grande réussite, autorisant les moins connaisseurs comme les fervents admirateurs de Racine à rencontrer une grande œuvre, modernisée mais respectée.

Totalement revisité tout en conservant son texte et son sens original, surprise et bonheur garanti pour le classique de Jean Racine.

La compagnie iconoclaste, IQONAPIA relève ici un sacré défi : faire que tous les personnages du drame racinien soient portés par une seule comédienne, Florence Coudurier, et les mains expertes d’un des plus grands batteurs français, Denis Barthe, ex-batteur de Noir Désir.

Une très grande réussite, autorisant les moins connaisseurs comme les fervents admirateurs de Racine à rencontrer une grande œuvre, modernisée mais respectée.

EUR.

Rue Lafayette Théâtre du Cloître

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Pays du Haut Limousin