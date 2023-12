Concert – En attendant Ana + Beach Bugs Rue Lafayette Bellac, 26 janvier 2024, Bellac.

Bellac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26

Soirée rock indépendant au Théâtre du Cloître, pour se réchauffer en écoutant des mélodies soignées et des rythmes percutants. Entre pop et surf, lo-fi et psyché, le panel est large pour danser et passer une super soirée dans un théâtre réaménagé en salle de concert..

EUR.

Rue Lafayette Théâtre du Cloître

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Pays du Haut Limousin