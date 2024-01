Cinéma : Frida Rue du Temple Arès, vendredi 29 mars 2024.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:15:00

fin : 2024-03-29

ce film a obtenu deux Oscars et quinze prix.

Biographie, de Julie Taymor 2022.

Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine du XXème siècle, se distingua par son oeuvre surréaliste, son engagement politique en faveur du communiste et sa bisexualité.

Tout public – Réservé aux membres du Ciné-Club Bassin.

ce film a obtenu deux Oscars et quinze prix.

Biographie, de Julie Taymor 2022.

Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine du XXème siècle, se distingua par son oeuvre surréaliste, son engagement politique en faveur du communiste et sa bisexualité.

Tout public – Réservé aux membres du Ciné-Club Bassin.

.

Rue du Temple Salle brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-28 par OT Arès