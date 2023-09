Ciné conférence Connaissance du monde – La Norvège de Mario Introa 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon, 29 avril 2024, Arcachon.

« Chronique d’un été sans fin »

La Norvège, une formidable destination de montagnes, glaciers, cascades, vallées, lacs, forêts et fjords majestueux.

La beauté des paysages n’est cependant pas l’unique raison de voyager en Norvège car, ici, l’authenticité et le calme contribuent à créer une symbiose avec la pureté de la nature environnante.

Le réalisateur Mario INTROÏA nous propose une découverte passionnante de la capitale, Oslo, jusqu’au célèbre Cap Nord au bord de l’océan glacial. Ce voyage résume toute la splendeur et la magie d’un pays dont une grande partie est investie du mythique soleil de minuit..

2024-04-29 18:00:00. EUR.

22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ciné conférence Connaissance du monde – Norway by Mario Introa

« Chronicle of an endless summer

Norway, a formidable destination of mountains, glaciers, waterfalls, valleys, lakes, forests and majestic fjords.

But the beauty of the landscape is not the only reason to travel to Norway: here, authenticity and calm help to create a symbiosis with the purity of the surrounding nature.

Director Mario INTROÏA takes us on a fascinating journey from the capital, Oslo, to the famous North Cape on the edge of the icy ocean. It’s a journey that encapsulates the splendor and magic of a country, much of which is bathed in the mythical midnight sun.

Ciné conférence Connaissance du monde – Noruega de Mario Introa

« Crónica de un verano sin fin

Noruega, un formidable destino de montañas, glaciares, cascadas, valles, lagos, bosques y fiordos majestuosos.

Pero la belleza del paisaje no es la única razón para viajar a Noruega. Aquí, la autenticidad y la tranquilidad ayudan a crear una simbiosis con la pureza de la naturaleza circundante.

El director Mario INTROÏA nos lleva en un viaje fascinante desde la capital, Oslo, hasta el famoso Cabo Norte, al borde del océano helado. Este viaje resume todo el esplendor y la magia de un país donde brilla mucho el mítico sol de medianoche.

Kinokonferenz Wissen über die Welt – Norwegen von Mario Introa

« Chronik eines endlosen Sommers »

Norwegen ist ein großartiges Reiseziel mit Bergen, Gletschern, Wasserfällen, Tälern, Seen, Wäldern und majestätischen Fjorden.

Die Schönheit der Landschaft ist jedoch nicht der einzige Grund, nach Norwegen zu reisen, denn hier tragen Authentizität und Ruhe dazu bei, eine Symbiose mit der Reinheit der umgebenden Natur zu schaffen.

Der Regisseur Mario INTROÏA nimmt uns mit auf eine spannende Entdeckungsreise von der Hauptstadt Oslo bis zum berühmten Nordkap am eisigen Ozean. Diese Reise fasst die ganze Pracht und Magie eines Landes zusammen, in dem ein großer Teil von der mythischen Mitternachtssonne eingenommen wird.

