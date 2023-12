EXPOSITION – LEVEZ LE VOILE Rue Alfred Nunes Yport, 16 décembre 2023, Yport.

Yport Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-16 09:00:00

fin : 2024-02-20 12:30:00

Jacques Unbekandt, artiste passionné et engagé, nous offre une exposition captivante de portraits de femmes, émanant de diverses confessions et origines, toutes unies dans leur défense ardente de la liberté, des droits, de la justice et de l’égalité.

Chacune de ses toiles est un hymne vibrant à la diversité, capturant l’essence des luttes et des triomphes individuels qui convergent vers un message collectif de changement positif.Les pinceaux de Jacques Unbekandt donnent vie à des visages qui racontent des histoires, des regards qui déclarent la détermination et des expressions qui transcendent les frontières culturelles.

Chaque femme représentée incarne la puissance de l’engagement, invitant les spectateurs à réfléchir sur la portée universelle des idéaux qu’elles défendent.

Cette exposition n’est pas seulement une célébration artistique, mais aussi un appel à l’action. À travers les toiles vibrantes de Jacques Unbekandt, les visiteurs sont encouragés à se plonger dans la richesse de la diversité féminine et à reconnaître la force commune qui émerge lorsque des voix variées se lèvent pour promouvoir un monde plus équitable.

En nous invitant à contempler ces portraits, l’artiste éveille notre conscience et nourrit notre aspiration collective à un avenir empreint de justice et d’égalité..

