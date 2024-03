Foire à tout Ourville-en-Caux, dimanche 28 avril 2024.

Foire à tout Ourville-en-Caux Seine-Maritime

Foire à Tout à l’école la Rosace. Cour parking et terrain limitrophe. Emplacement gratuit.

Peut garder sa voiture sur place. Entrée 1€ pour les visiteurs et les exposants donnant droit à une tombola.

Buvette et restauration sous le préau.

Foire à Tout à l’école la Rosace. Cour parking et terrain limitrophe. Emplacement gratuit.

Peut garder sa voiture sur place. Entrée 1€ pour les visiteurs et les exposants donnant droit à une tombola.

Buvette et restauration sous le préau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 07:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Ecole la Rosace

Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie

L’événement Foire à tout Ourville-en-Caux a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre