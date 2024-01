Randonnée littéraire Festival Bovary 2024 Blainville-Crevon, dimanche 28 avril 2024.

Randonnée littéraire Festival Bovary 2024 Blainville-Crevon Seine-Maritime

Le Festival Bovary est un événement annuel organisé par l’association dans le but de valoriser le patrimoine littéraire et culturel lié au roman de Gustave Flaubert, « Madame Bovary », dans la commune de Ry. Ce festival vise à célébrer l’œuvre emblématique de Flaubert tout en offrant aux participants une expérience culturelle riche et variée.

Dimanche 28 avril à 14h, départ de la randonnée littéraire devant la collégiale de Blainville-Crevon. Les membres de l’association « Le Lire et le Dire » nous intéresseront à la destinée contrariée d’Emma avec la lecture d’extraits du roman Mme Bovary de Flaubert. Ce moment sera suivi d’une pause gourmande.

4 Place de l’Église

Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie

Début : 2024-04-28 14:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00



