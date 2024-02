Jardin en Seine Mairie de Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine, dimanche 28 avril 2024.

Jardin en Seine Mairie de Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Le dernier dimanche d’avril, soit le dimanche 28 avril cette année, l’association Jardin en Seine organise une nouvelle édition de son festival. Rendez-vous de 10h à 18h sur les quais de Caudebec-en-Caux, à Rives-en-Seine. De nombreux exposants sont attendus, proposant exclusivement des produits en lien avec le monde du jardinage plantes et fleurs en tous genres, motoculture, mobilier et décoration d’extérieur…

Pour rencontrer les organisateurs et assister à l’inauguration de la fête, rendez-vous à 11h sur le stand de l’association Jardin en Seine, en plein cœur du quai Guilbaud.

Au fil des ans, Jardin en Seine est devenu un rendez-vous incontournable de la vallée de Seine, réunissant tous les passionnés de jardin, quel que soit leur niveau, mais aussi un public plus large profitant des animations ludiques, qu’ils aient ou pas un jardin ou un balcon.

Le dernier dimanche d’avril, soit le dimanche 28 avril cette année, l’association Jardin en Seine organise une nouvelle édition de son festival. Rendez-vous de 10h à 18h sur les quais de Caudebec-en-Caux, à Rives-en-Seine. De nombreux exposants sont attendus, proposant exclusivement des produits en lien avec le monde du jardinage plantes et fleurs en tous genres, motoculture, mobilier et décoration d’extérieur…

Pour rencontrer les organisateurs et assister à l’inauguration de la fête, rendez-vous à 11h sur le stand de l’association Jardin en Seine, en plein cœur du quai Guilbaud.

Au fil des ans, Jardin en Seine est devenu un rendez-vous incontournable de la vallée de Seine, réunissant tous les passionnés de jardin, quel que soit leur niveau, mais aussi un public plus large profitant des animations ludiques, qu’ils aient ou pas un jardin ou un balcon. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Mairie de Caudebec-en-Caux 1 Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie jardinenseine@gmail.com

L’événement Jardin en Seine Rives-en-Seine a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine