Randonnée de printemps Route de Rosnay Ruffec, 24 mars 2024, Ruffec.

Ruffec,Indre

Randonnée autour de Ruffec avec 2 parcours pédestre et 1 parcours VTT..

Dimanche 2024-03-24 08:00:00 fin : 2024-03-24 . 3 EUR.

Route de Rosnay

Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire



Hiking around Ruffec with 2 pedestrian routes and 1 mountain bike route.

Paseo por Ruffec con 2 rutas a pie y 1 ruta en bicicleta de montaña.

Wanderung rund um Ruffec mit 2 Wanderstrecken und 1 Mountainbike-Strecke.

Mise à jour le 2023-11-13 par Destination Brenne