Route de la rose en fête aux Roses anciennes André Eve Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Loiret

Route de la rose en fête aux Roses anciennes André Eve Chilleurs-aux-Bois, 11 juin 2022, Chilleurs-aux-Bois. Route de la rose en fête aux Roses anciennes André Eve Chilleurs-aux-Bois

2022-06-11 – 2022-06-12

Chilleurs-aux-Bois Loiret Chilleurs-aux-Bois Familles Portes ouvertes.

Visite commentée du jardin André Eve, atelier parfums de roses, atelier soins biologiques aux rosiers, atelier apiculture, … tombola et offres spéciales durant les deux jours. Une véritable déambulation inédite, parfumée, sonore, artistique, poétique et gourmande dédiée aux passionnés de roses, aux jardiniers en herbe et aux adeptes de nature s’offre à vous. http://routedelarose.fr/ Portes ouvertes.

Visite commentée du jardin André Eve, atelier parfums de roses, atelier soins biologiques aux rosiers, atelier apiculture, … tombola et offres spéciales durant les deux jours. Route de la Rose

Chilleurs-aux-Bois

dernière mise à jour : 2022-03-23 par ADRT45

Détails Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois, Loiret Autres Lieu Chilleurs-aux-Bois Adresse Ville Chilleurs-aux-Bois lieuville Chilleurs-aux-Bois Departement Loiret

Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chilleurs-aux-bois/

Route de la rose en fête aux Roses anciennes André Eve Chilleurs-aux-Bois 2022-06-11 was last modified: by Route de la rose en fête aux Roses anciennes André Eve Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois 11 juin 2022 Chilleurs-aux-Bois Loiret

Chilleurs-aux-Bois Loiret