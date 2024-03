Randonnée LA NARGISSIENNE 3e édition Nargis, dimanche 5 mai 2024.

Randonnée LA NARGISSIENNE 3e édition

Voici la 3ème édition de la Nargissienne, la dorénavant célèbre randonnée pédestre organisée par le Comité des Fêtes de Nargis. 4 parcours de 5, 10, 15 et 20 km au choix ! Départ et arrivée du parking de l’école entre 7 h et 10 h. Petite restauration sur place. 33 3 EUR.

Début : 2024-05-05 07:00:00

fin : 2024-05-05

Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire comitedesfetesnargis@gmail.com

