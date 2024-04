Fête de Printemps • La Ferté Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin, dimanche 5 mai 2024.

Fête de Printemps • La Ferté Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Au programme, la fête foraine durant tout le week-end (du 3 au 5 mai), devant l’hôtel de ville (manèges, machines à sous, tir aux ballons, auto-tamponneuse…).

Dimanche, dès 7h00 et pour toute la journée avec le vide-greniers, le village associatif et le stand restauration/buvette sur le champ de foire.

L’animation musicale sera assurée par la troupe JAZZ45 tout au long de cette belle journée. .

Début : 2024-05-05 07:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

Rue Gabriel Beaumarié

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire cdflafertesaintaubin@gmail.com

