Atelier Photos de jardin Ingrannes, dimanche 5 mai 2024.

Ingrannes Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-05-05 15:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00

Coachés par une photographe, portez un œil nouveau sur l’Arboretum, des paysages aux petites fleurs. Initiez-vous à la photographie de jardin : cadrage, lumière, réglages… Evénement de l’année « Effervescente » des Nouvelles Renaissances en Val-de-Loire. Réservation fortement conseillée

Les promenades dans l’Arboretum vous émerveillent. Vous cherchez à traduire les émotions qu’elles vous procurent dans vos photos. Accompagnés et coachés par une photographe, apprenez les grandes méthodes et les petits trucs et astuces pour y parvenir. Entre les belles perspectives paysagères et les délicats détails floraux, initiez-vous à la photographie de jardin : cadrage, lumière, réglages…

Réservation fortement conseillée. Apportez votre propre appareil ou téléphone.

20 EUR.

Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org



