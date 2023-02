Porte ouverte atelier – impression avec un polycopieur Rouge Manufacture Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

Porte ouverte atelier – impression avec un polycopieur Rouge Manufacture, 31 mars 2023, Pantin. Porte ouverte atelier – impression avec un polycopieur 31 mars – 2 avril Rouge Manufacture Ouverture de l’atelier de Maycec avec des impressions-expérimentations de petites éditions et prints avec un duplicateur à alcool. Rouge Manufacture 15 ter rue Sainte Marguerite, 93500 PANTIN Quatre Chemins Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France Fondatrice des éditions musicographiques, Maycec explore la relation du sonore et du visuel à travers l’expérimentation d’impressions de petites éditions avec un polycopieur, rappelant le mécanisme d’un automatophone. A travers la notion de répétition que provoque cette technique d’impression, une pièce sonore en sera composée et sera enregistrée sur cassette audio.

Lors de ces portes ouvertes, il s’agira essentiellement de travailler avec le polycopieur afin de trouver des approches graphiques relative à la sonorité.

