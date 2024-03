Bal Renaissance Salle Jacques Brel Pantin, samedi 25 mai 2024.

Bal Renaissance Élèves du Conservatoire de Pantin et danseurs professionnels de Bassa Toscana vous feront découvrir les danses propres aux bals de la Renaissance. Pavanes, gaillardes et volte, entrez dans la danse ! Samedi 25 mai, 18h30, 22h00 Salle Jacques Brel Entrée libre

« La danse est dépendante de la musique et modulation d’icelle, qui est un des sept arts libéraux ; car sans la vertu rythmique, la danse serait obscure et confuse ; d’autant qu’il faut que les gestes des membres accompagnent les cadances des instruments musicaux et ne faut pas que le pied parle d’un et l’instrument d’autre. » Thoinot Arbeau.

Lors du bal, le répertoire de « musiques à danser » du XVIème siècle trouve sa raison d’être dans l’expérience vivante et contemporaine de la pratique de la danse.

L’Orchésographie de Thoinot Arbeau permet aujourd’hui ces moments de plaisir et d’improvisation pour des danseurs initiés ou débutants, costumés ou non.

Les danseurs de Bassa Toscana accompagnés de musiciens et à la suite d’une démonstration de pavanes, gaillardes et volte mettent en scène la rencontre du public à travers des danses collectives propres au bal de la Renaissance.

Salle Jacques Brel 42 avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France