RNS, Rencontre Nationale Sportive Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier, samedi 30 mars 2024.

RNS, Rencontre Nationale Sportive Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier Allier

La RNS, Rencontre Nationale Sportive, est un évènement où Vichyssois, Bourbonnais et amis de de la diaspora passent un week-end autour du sport et à la découverte de l’artisanat, de la culture, du tourisme et de la gastronomie au Village de Madagascar.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 13:00:00

fin : 2024-04-01 14:00:00

Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@rns-cen.com

L’événement RNS, Rencontre Nationale Sportive Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2024-02-01 par Vichy Destinations