Pièce de théâtre : » Et Dieu créa les fans » Comité des fêtes Chapeau, dimanche 28 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 15:00:00

fin : 2024-04-28

Une pièce de la compagnie Piloufaces totalement folle où on crie, on chante, on danse, on délire et surtout on rit beaucoup beaucoup !

Comité des fêtes 2 route de Mercy

Chapeau 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes g.gilou@wanadoo.fr



Mise à jour le 2024-01-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région