Randonnée accompagnée dans Les Bois Noirs et le Sommet du Montoncel Lavoine, dimanche 28 avril 2024.

Vous ferez l’ascension du plus haut sommet de l’Allier !!!

Découverte des Bois Noirs et paysage à 360° avec vue sur la Chaîne des Puys et le Sancy et le Mont Blanc par beau temps…

23 23 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 16:00:00

Foyer de ski du Montoncel 03250 Lavoine

Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes thierry.pregent@orange.fr

