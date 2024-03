Atelier makis Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle, dimanche 28 avril 2024.

Atelier makis Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs Chantelle Allier

Atelier de réalisation de rouleaux de printemps et de makis. Réalise tes propres makis et rouleaux de printemps et repars avec ton repas !

Informations et inscriptions auprès de Leslie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 16:00:00

fin : 2024-04-28

Baba Yaga Hôtel de la Poste et des Voyageurs 5 rue de la République

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

