Bouches-du-Rhône Journées Nationales de la Réparation à la Ressourcerie Ressourcerie Le Dirigeable Aubagne, 20 octobre 2023, Aubagne. Journées Nationales de la Réparation à la Ressourcerie Vendredi 20 octobre, 14h00 Ressourcerie Le Dirigeable Repair Café éphémère où les gens peuventt amener de petits objets ou des meubles ou des vélos à réparer. Ainsi qu’un atelier électronique pour tenter de diagnostiquer des pannes de vos objets ! Ressourcerie Le Dirigeable 28 rue du Dirigeable 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « cynthia.reboul@evolio.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

