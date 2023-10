Concert au Temple : Bande Originale 620 avenue Gabriel Péri Aubagne, 25 mai 2024, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Bande originale est une bande de 9 musiciens qui recréent l’ambiance sonore et les dialogues des chefs-d’œuvre du 7e art..

2024-05-25 20:30:00 fin : 2024-05-25 . .

620 avenue Gabriel Péri Temple protestant d’Aubagne

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Bande originale is a band of 9 musicians who recreate the soundscapes and dialogues of the masterpieces of the 7th art.

La Banda Sonora Original es una banda de 9 músicos que recrean los paisajes sonoros y los diálogos de las obras maestras del séptimo arte.

Originalband ist eine Band aus neun Musikern, die die Geräuschkulisse und die Dialoge von Meisterwerken der siebten Kunst nachstellen.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile