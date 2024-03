Respirer, ça marche marche yogique autour du lac de saint laurent de neste Saint-Laurent-de-Neste, mardi 19 mars 2024.

Respirer, ça marche marche yogique autour du lac de saint laurent de neste Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Cette marche yogique est une technique qui combine la marche, la respiration et notre attention consciente.

Différentes étapes qui agissent sur notre niveau d’énergie, notre mental et notre connexion à soi/l’autre et bien sûr à la nature environnante.

On ressort revitalisé et apaisé!

Rdv les mardis en fonction de la météo séance reportée au jeudi à 14h30.

Rdv à 14h30 sur le parking de la piscine » les Ocybelles ».

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 14:30:00

fin : 2024-03-19

autour du lac de saint laurent de neste SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

