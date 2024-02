Cinéma « ARGYLLE » SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, mercredi 21 février 2024.

Cinéma « ARGYLLE » SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

« ARGYLLE »

Un film de Matthew Vaughn

2h 20min

Action, Espionnage, Thriller

Elly Conway est l’auteure solitaire d’une série de romans d’espionnage à succès, dont l’idée du bonheur se résume à une soirée tranquille à la maison avec son ordinateur et son chat, Alfie. Mais lorsque les intrigues de ses livres, centrés sur l’agent secret Argylle et son combat pour démanteler un réseau d’espions mondial, commencent à ressembler étrangement aux opérations secrètes d’une véritable organisation d’espions, sa tranquillité ne devient plus qu’un souvenir. Aux côtés d’Aidan, un espion pourtant allergique aux chats, Elly n’hésite pas à embarquer Alfie dans son sac à dos pour mieux se lancer dans une course contre la montre aux quatre coins de la planète afin de distancer de dangereux tueurs et empêcher ses fictions de dépasser la réalité.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 20:30:00

fin : 2024-02-21

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

L’événement Cinéma « ARGYLLE » Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2024-02-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65