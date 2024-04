Cinéma Le Mal n’existe pas SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, mardi 30 avril 2024.

Cinéma Le Mal n’existe pas SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

« Le Mal n’Existe Pas » VO

1h 47min

Drame

De Ryūsuke Hamaguchi

Takumi et sa fille Hana vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Comme leurs aînés avant eux, ils mènent une vie modeste en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d’un camping glamour dans le parc naturel voisin, offrant aux citadins une échappatoire tout confort vers la nature, va mettre en danger l’équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois…

Tarifs

Adultes 6€

Jeunes (-de 16 ans) 4€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 20:30:00

fin : 2024-04-30

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

L’événement Cinéma Le Mal n’existe pas Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2024-03-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65