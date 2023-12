Prix littéraire des Villes Soeurs Réseau des Bibliothèques des Villes Soeurs, Bibliothèque d’Eu, Librairie l’Encre Marine Eu, 30 mars 2024, Eu.

Eu Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-30

fin : 2024-09-08

8 Romans à lire et à élire dans les médiathèques du Réseau des Villes Sœurs, la Bibliothèque d’Eu et la librairie l’Encre Marine.

.

Réseau des Bibliothèques des Villes Soeurs, Bibliothèque d’Eu, Librairie l’Encre Marine

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



