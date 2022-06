REPRÉSENTATION THÉÂTRALE LE PETIT PRINCE Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze Catégories d’évènement: Cirey-sur-Vezouze

Meurthe-et-Moselle

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE LE PETIT PRINCE Cirey-sur-Vezouze, 2 juillet 2022, Cirey-sur-Vezouze. REPRÉSENTATION THÉÂTRALE LE PETIT PRINCE

8 Place Chevandier Salle des fêtes Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle Salle des fêtes 8 Place Chevandier

2022-07-02 – 2022-07-02

Salle des fêtes 8 Place Chevandier

Cirey-sur-Vezouze

Meurthe-et-Moselle Représentation théâtrale de la pièce « Petit Prince » par la troupe Brins d’acteurs de Badonviller.

Prix libre. +33 3 83 76 82 85 Salle des fêtes 8 Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cirey-sur-Vezouze, Meurthe-et-Moselle Other Lieu Cirey-sur-Vezouze Adresse Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle Salle des fêtes 8 Place Chevandier Ville Cirey-sur-Vezouze lieuville Salle des fêtes 8 Place Chevandier Cirey-sur-Vezouze Departement Meurthe-et-Moselle

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE LE PETIT PRINCE Cirey-sur-Vezouze 2022-07-02 was last modified: by REPRÉSENTATION THÉÂTRALE LE PETIT PRINCE Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze 2 juillet 2022 8 Place Chevandier Salle des fêtes Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle