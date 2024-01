EXPOSITION RECONSTITUTION D’UN APPARTEMENT DU XVIIIÈME SIÈCLE Hôtel Abbatial Lunéville, mercredi 8 mai 2024.

Début : Vendredi 2024-05-08 14:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Vous pourrez découvrir à l’étage, un appartement du XVIIIe siècle de l’aristocratie ou de la haute bourgeoisie de province, avec mobiliers et objets d’art est reconstitué. Un esprit « period room », c’est-à-dire la restitution d’un intérieur au plus juste d’une époque. Cette atmosphère et cette disposition ont été travaillées, du papier peint aux tableaux, des objets décoratifs aux lustres. Parmi les pièces dans lesquelles le visiteur peut plonger dans l’histoire : une salle à manger, un espace des arts du café/thé/chocolat, une chambre à l’alcôve avec cabinet de toilette, un salon des dames, un cabinet de porcelaine, un bureau et son cabinet de curiosité, un salon des Habsbourg Lorraine… Ouverture : tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée : 3 €.Tout public

Hôtel Abbatial 1 Place Saint Remy

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est hotelabbatial@mairie-luneville.fr



